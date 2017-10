Wahl 17: Ihre Fragen an Irmgard Griss

Sie war die Überfliegerin bei der Bundespräsidentenwahl, nun soll Irmgard Griss NEOS bei der Nationalratwahl Stimmen bringen. Am Montag steht sie auf Radio Steiermark Rede und Antwort - stellen sie ihr schon jetzt Fragen.

Spitzenkandidaten im Gespräch Im Vorfeld der Nationalratswahl am 15. Oktober lädt Radio Steiermark die steirischen Spitzenkandidaten der im Nationalrat und Landtag vertretenen Parteien dazu ein, ihre Standpunkte und Ziele darzulegen sowie Publikumsfragen zu beantworten. Am Montag, 2. Oktober, ist Irmgard Griss (NEOS) zu Gast im Radio-Steiermark-Studio - stellen sie schon jetzt ihre Frage(n)! Ihre Frage(n) an Irmgard Griss

Immerhin 18,9 Prozent erreichte Irmgard Griss als parteifreie Kandidatin im Rennen um die Hofburg 2016 - dabei kannte die 70-jährige Juristin davor außerhalb der Fachwelt kaum jemand. Die Luft der breiteren medialen Öffentlichkeit schnupperte sie zunächst als Leiterin der vom damaligen ÖVP-Obmann Michael Spindelegger eingesetzten Hypo-Untersuchungskommission, die die politische Debatte über die Skandalbank beruhigen sollte.

Jene, die einen Beschwichtigungsreport befürchteten, wurden von der ehemaligen Höchstrichterin eines besseren belehrt: Der harte Bericht ihrer Kommission schlug wesentlich höhere Wellen, als es später der schleppende parlamentarische Untersuchungsausschuss tat.

Sicher im Umschlängeln von Fettnäpfen

Beflügelt vom darauf folgenden öffentlichen Lob trat Griss schließlich als unabhängige Kandidatin in das Rennen um die Hofburg. Dabei profitierte die gebürtige Steirerin, die aus einer bäuerlichen Familie stammt, nicht nur von der allgemeinen Parteien-Verdrossenheit - sie fuhr eine mit vergleichsweise geringen Mitteln finanzierte, dafür smarte Medien-Kampagne, deren Ass sie selbst war. Denn für eine den Parteien-Zank ungewohnte Fach-Expertin zeigte sie sich im Wahlkampf erstaunlich sicher im Umschlängeln von Fettnäpfen.

So achtbar das Ergebnis bei der Wahl dann schließlich auch war, für den Einzug in die Stichwahl reichte es doch nicht. Dennoch wollten viele Unterstützer nicht wahrhaben, dass es das nun war mit Griss’ politischen Ambitionen. Von mehreren Seiten gleich wurde die Bürgerliche umworben, so bestätigte sie etwa auch Gespräche mit Sebastian Kurz, mittlerweile ÖVP-Obmann auf der Suche nach Promis für seine Liste. Die medialen Spekulationen zogen sich dank der schwammigen Aussagen des Polit-Talents Griss über Monate. Schließlich entschied sich Griss für NEOS, für das sie als steirische Spitzenkandidatin und auf Platz zwei der Bundesliste erneut in den Politring steigt: „Gut Ding braucht Weile“, entschuldigte sie ihr langes Zögern.

Liebäugeln mit ÖVP und Grünen

Sie liebäugelt mit einer Dreierkoalition mit ÖVP und Grünen, und in einer solchen Konstellation könne sie sich vorstellen, als Justizministerin zu fungieren - dies sei schließlich ihr ureigenster Bereich, verwies Griss auf ihre Ausbildung als Juristin sowie ihre frühere Tätigkeit als Präsidentin des Obersten Gerichtshofes (OGH). In dieser Funktion könne sie sich vorstellen, den notwendigen Gestaltungsspielraum zu haben und daher einen Beitrag zu leisten. Unter anderem sei ihr die Stärkung der Unabhängigkeit der Justiz ein besonderes Anliegen.

Pink für „gewissen Ausgleich“

Eine pinke Regierungsbeteiligung hält die ehemalige Präsidentschaftskandidatin jedenfalls für „nicht unwahrscheinlich“: „Es läuft sehr gut“, sie sieht NEOS im Aufwind. Ziel sei es, so stark wie möglich zu werden. Auch das Erreichen der Zweistelligkeit hält die Steirerin nicht für ausgeschlossen. In einer möglichen Koalition mit ÖVP und Grünen würde man jedenfalls für einen „gewissen Ausgleich“ sorgen können - schließlich würde türkis schon „sehr ins Blaue gehen“ und gleichzeitig grün ins Rote, bemühte sie im Wahlkampf bereits diverse Farbspiele.

Irmgard Griss steht Rede und Antwort

