Wahl 17: Ihre Frage an Hannes Amesbauer

Die Freiheitlichen gehen mit Hannes Amesbauer als steirischem Spitzenkandidaten in die Nationalratswahl. Der 36-Jährige steht am Mittwoch auf Radio Steiermark Rede und Antwort – stellen Sie ihm schon jetzt Fragen!

Spitzenkandidaten im Gespräch Im Vorfeld der Nationalratswahl am 15. Oktober lädt Radio Steiermark die steirischen Spitzenkandidaten der im Nationalrat und Landtag vertretenen Parteien dazu ein, ihre Standpunkte und Ziele darzulegen sowie Publikumsfragen zu beantworten. Am Mittwoch, 4. Oktober, ist Hannes Amesbauer (FPÖ) zu Gast im Radio-Steiermark-Studio - stellen Sie schon jetzt Ihre Frage(n)! Ihre Frage(n) an Hannes Amesbauer

Amesbauer - bis 2015 bereits FPÖ-Landtagsklubobmann - will am 15. Oktober vom Landtag in den Nationalrat „übersiedeln“. Bei seiner Präsentation als steirischer FPÖ-Spitzenkandidat betonte der steirische FPÖ-Klubobmann Mario Kunasek: „Hannes Amesbauer wird der Angreifer sein - das wollen auch die Menschen von uns. Sie wollen einen angriffigen, jungen Spitzenkandidaten haben, der Kontrastprogramm bietet und Verfehlungen aufzeigt.“

Traditionelle FPÖ-Themen

Angriffig präsentierte sich der Brucker dann auch im bisherigen Wahlkampf, und er setzt dabei auf traditionelle FPÖ-Themen wie etwa Islamismus, Integration und Infrastruktur. Bei der Auftaktveranstaltung der Freiheitlichen zum Intensivwahlkampf vor einigen Wochen in Leoben sagte er etwa: „Das einzige, was wir in den letzten Jahren erlebt haben, was nicht zugesperrt wurde, was sprichwörtlich wie die Schwammerln aus dem Boden geschossen ist, das waren die Asylunterkünfte - weil da haben sie eine nach der anderen aufgesperrt in der Steiermark.“

FPÖ Steiermark

Inhalte entscheidend

Auf mögliche Koalitionsvarianten nach der Wahl angesprochen, meint Amesbauer, dass für die FPÖ entscheidend sei, welche inhaltlichen Reformen umgesetzt werden können. Für grundsätzliche machtpolitische Überlegungen von Rot, aber auch Schwarz stehe die FPÖ jedenfalls nicht zur Verfügung, so Amesbauer, der auch Bedingungen stellt: Wer auch immer mit der FPÖ zusammenarbeiten wolle, müsse dieser bei Kernforderungen - wie direkter Demokratie oder Unterscheidung zwischen Asyl und Zuwanderung - entgegenkommen.

Was muss sich in Österreich ändern? ORF-Steiermark-Reporter Michael Sommer hat sich umgehört, was sich für die Steirer in Österreich ändern muss.

Amesbauer steht Rede und Antwort

Im Vorfeld der Nationalratswahl am 15. Oktober lädt Radio Steiermark die steirischen Spitzenkandidaten der im Nationalrat und Landtag vertretenen Parteien dazu ein, ihre Standpunkte und Ziele darzulegen sowie Publikumsfragen zu beantworten. Hannes Amesbauer (FPÖ) steht am Mittwoch, 4. Oktober, zwischen 14.00 und 15.00 Uhr Rede und Antwort - Ihre Fragen können Sie aber schon jetzt stellen:

„Jetzt FPÖ kopieren ist nicht glaubwürdig“

„Wir haben die Probleme rechtzeitig erkannt“, sagt FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache auf der ORF.at-Wahlcouch: „Jetzt die FPÖ kopieren ist nicht glaubwürdig.“ ÖVP-Chef Sebastian Kurz bezeichnet Strache als „Spätzünder“. Er wolle Wahlen und nicht Umfragen gewinnen, so Strache, der sich gegen ein generelles Rauchverbot in Lokalen ebenso einsetzt wie er kein Problem mit einer Volksabstimmung zur „Homoehe“ hat - mehr dazu in „Jetzt FPÖ kopieren ist nicht glaubwürdig“ (news.ORF.at).

Links: