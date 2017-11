Doppelmord: Sondereinheit WEGA sucht mit

Auch am vierten Tag der Suche nach dem mutmaßlichen Doppelmörder von Stiwoll fehlt von dem 66-jährigen Verdächtigen jede Spur. Auch die Wiener Sondereinheit WEGA ist zur Suche hinzugezogen worden.

Die Suche der Polizei bleibt nach wie vor intensiv - am Mittwoch wurde auch ein unterirdisches Stollensystem durchsucht - mehr dazu in Doppelmord: Cobra durchsuchte Stollensystem.

Suche geht weiter

Auch am Donnerstag wird weiter gesucht. „An der Suche sind nach wie vor das Einsatzkommando Cobra und einige weitere Züge beteiligt. Wir haben wieder alles in die Waagschale geworfen. Die Hinweise aus der Bevölkerung sind soweit abgearbeitet“, so Polizeisprecher Leo Josefus. Mehrere hundert Beamte sind nach wie vor im Einsatz.

Laut Polizei gibt es noch einige Gebiete vor allem rund um Stiwoll, die noch durchkämt werden müssen. Das Gelände ist unwegsam und bewaldet.

Fluchtauto im Wald entdeckt

Der gesuchte 66-Jährige hatte am Sonntag mit einem Gewehr das Feuer auf seine Nachbarn eröffnet: Eine 55 Jahre alte Frau und ein 64-jähriger Mann starben, eine weitere Anrainerin wollte fliehen und wurde schwer verletzt, sie ist außer Lebensgefahr - mehr dazu in Zwei Tote: Fahndung ausgeweitet.

Grafik: Omniscale/OSM/ORF.at

Am Montag konnte die Polizei dann das Fluchtfahrzeug sicherstellen: Der Kleinbus wurde in einem Waldstück in Södingberg - in unmittelbarer Umgebung des Tatorts - gefunden - mehr dazu in Doppelmord: Suche nach Täter weiter ohne Erfolg.

Intensive Fahndung weiter aufrecht

Wie lange die Polizei die derart intensive Fahndung - Hunderte Beamte sind im Einsatz - aufrecht halten werde, ist noch unklar, auf jeden Fall aber noch die nächsten Tage, sollte der Verdächtige nicht gefunden werden, hieß es von der Einsatzleitung.

Auch das Kriseninterventionsteam des Landes bezog in Stiwoll Stellung. Freiwillige Mitarbeiter wie etwa Cornelia Forstner machen Hausbesuche oder beantworten Fragen am Telefon. Volksschule und Kindergarten bleiben laut Bürgermeister bis auf Widerruf geschlossen.

Polizei unterhält „Gefährdetenliste“

Zum Schutz von möglicherweise gefährdeten Personen hält sich die Polizei allerdings weiter an ihre Gefährdetenliste. „Darauf stehen zum Beispiel Staatsanwaltschaften und Bezirkshauptmannschaften, mit denen der Verdächtige immer wieder Probleme hatte.“ Auch einzelne Personen, die mit dem 66-Jährigen zu tun hatten, werden vermehrt durch Streifen überwacht - mehr dazu in Doppelmord: Verdächtiger „kein Unbekannter“.