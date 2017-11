Straßenbahn wirbt in Graz für Blutspenden

Das Rote Kreuz sucht laufend Blutspender. In der Steiermark wird deshalb zu einem nicht alltäglichen Kommunikationsmittel gegriffen. Eine Straßenbahn als Werbeträger für den Blutspendedienst.

Jährlich werden in der Steiermark rund 55.000 Blutkonserven benötigt. Um diesen Bedarf zu decken und mehr Menschen zu motivieren Blut zu spenden, geht das Rote Kreuz Steiermark in der Kommunikation neue Wege und setzt dabei auf eine rote Straßenbahn.

Rotes Kreuz

Immer weniger freiwillige Blutspender

„Blut spenden rettet Leben“. Mit dieser Kernaussage fährt die Straßenbahn seit Sonntag täglich durch Graz. Durch die knallrote Farbe soll sie Blickfang für die Bevölkerung sein, hieß es beim Roten Kreuz. Das freiwillige Blutspenden ist laut dem Roten Kreuz rückläufig. „Dabei ist es schnell erledigt, tut nicht weh und hat große Auswirkungen. Mit nur 30 Minuten Zeitaufwand können Sie unheimlich Wertvolles für einen Mitmenschen tun, ihm gar das Leben retten“, sagte Rotkreuz-Landesgeschäftsführer Andreas Jaklitsch.

Rotes Kreuz setzt auf Online-Kommunikation

Um besonders junge Menschen vermehrt für das Blutspenden anzusprechen, setzt das Rote Kreuz in der Steiermark immer häufiger auf soziale Medien, wie WhatsApp oder Facebook. Während die Facebook-Anzeigen des Blutspendedienstes direkt auf kommende Blutspendetermine in nächster Umgebung aufmerksam machen, informiert der WhatsApp-Dienst zusätzlich über interessante Fakten zum Thema Blut, Erste-Hilfe und Rotes Kreuz. Mehr dazu in Rotes Kreuz setzt auf WhatsApp (6.3.2017).

