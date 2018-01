Steiermark hat die meisten Geisterfahrer

In der Steiermark waren 2017 96 Geisterfahrer unterwegs - in der Geisterfahrerstatistik des ORF-Verkehrsservice bedeutet das Platz eins vor Niederösterreich und Tirol. Eine Frau starb bei einem Geisterfahrerunfall.

Am 7. Oktober 2017 krachten auf der Südautobahn (A2) zwischen Ilz und Gleisdorf zwei Pkws frontal ineinander: Die 43-jährige Geisterfahrerin starb bei dem Unfall, ihr Beifahrer und die entgegenkommende Lenkerin wurden verletzt - mehr dazu in Tödlicher Geisterfahrerunfall auf der A2 (7.10.2017).

Schon am 18. Februar verursachte eine 81-jährige Geisterfahrerin einen Frontalzusammenstoß auf der Brucker Schnellstraße nahe Frohnleiten: Der 26-jährige entgegenkommende Lenker wurde leicht, seine Beifahrerin - ebenso wie die Geisterfahrerin - schwer verletzt.

Mehrere Geisterfahrer angehalten

Im Vorjahr konnten allerdings auch mehrere Geisterfahrer angehalten werden: Im Februar gelang es zwei ASFINAG-Mitarbeitern, auf der Semmering Schnellstraße (S6) bei Mürzzuschlag einen Geisterfahrer zu stoppen - mehr dazu in Autobahnmeisterei stoppte Geisterfahrerin auf S6 (22.2.2017). Am 1. November hielt die Polizei ein Mopedauto an, das auf der S36 in die falsche Richtung unterwegs war, an, und im Mai war auf der Pyhrnautobahn (A9) zwischen Vogau und Leibnitz sogar ein Radfahrer als Geisterfahrer unterwegs.

A2 besonders stark betroffen

Wie schon 2016 führt die Steiermark auch 2017 die Geisterfahrerstatistik der ORF-Verkehrsredaktion an: 96 Mal wurde gewarnt. Das am stärksten betroffene Autobahnstück ist auf der Südautobahn (A2) zwischen Gleisdorf und Lieboch mit 23 Geisterfahrermeldungen - das bedeutet ein Plus von 130 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Auch den österreichweit deutlichsten Rückgang gibt es in der Steiermark und zwar im steirischen Abschnitt der S6.

Sonntag ist der gefährlichste Tag

Die meisten Geisterfahrer sind übrigens am Wochenende - bevorzugt am Sonntag - unterwegs; das Risiko, einem Geisterfahrer zu begegnen, ist am späten Abend am größten.

Auch österreichweit ist die Zahl der Geisterfahrer stark gestiegen: 409 Mal wurde im Vorjahr gewarnt, um fast 13 Prozent mehr als 2016. Auch die Zahl der Unfalltoten durch Geisterfahrer erhöhte sich - mehr dazu in Statistik: 2017 deutlich mehr Geisterfahrer (oe3.ORF.at).

