Einheitliche Mindestsicherung geplant

In Leoben haben sich am Freitag die Sozial- und Pflegelandesräte aller Bundesländer mit Gesundheitsministerin Beate Hartinger-Klein (FPÖ) getroffen. Dabei wurde eine Reform der Mindestsicherung vereinbart.

Bei dem Treffen aller Sozial- und Pflegelandesräte in Leoben standen am Freitag die Abschaffung des Pflegeregresses und die Mindestsicherung im Mittelpunkt - derzeit werden die Ergebnisse des Zusammentreffens präsentiert.

Reformvorschläge bis zum Sommer

Gemeinsam mit Gesundheitsministerin Hartinger-Klein wurde vereinbart, bis zum Sommer eine Reform der Mindestsicherung zu erarbeiten - die Bundesländer wollen einen Vorschlag für eine gemeinsame Mindestsicherung erarbeiten.

Koordiniert wird dieses Vorhaben von der steirischen Soziallandesrätin Doris Kampus (SPÖ). Bis Ende Juni soll der Vorschlag am Tisch liegen, um dann mit der Ministerin zu verhandeln.

Länder formieren sich gegen Bund

Pflegeregress, Deutschförderklassen, Steuerentfall: Die Bundesländer appellieren geschlossen an die Regierung, jene Mehrkosten abzudecken, die sie mit ihren Beschlüssen erzeugt. Bis zum Sommer müsse eine Lösung her, ansonsten werde man sich an den Verfassungsgerichtshof (VfGH) wenden - mehr dazu in „Redet vorher mit uns“ (news.ORF.at) und in Pflegeregress-Aus: Länder stellen Ultimatum.

Die Bundesländer gehen aber auch beim Thema „Familienbonus“ in Opposition zur Bundesregierung. Im Begutachtungsverfahren für die geplanten Steuerentlastungen fordern Länder und Gemeinden vom Bund einen Kostenersatz für die durch den Familienbonus zu erwartenden Einnahmenausfälle - mehr dazu in Länder auch bei „Familienbonus“ gegen Regierung (news.ORF.at).