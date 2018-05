Hautkrebs: Zahl der Neuerkrankungen steigt

Mit Beginn der Bade- und Sommersaison macht die Krebshilfe Steiermark wieder auf die Gefahren von Hautkrebs aufmerksam. Es wird zu regelmäßigen Vorsorgeuntersuchungen geraten. Die Zahl der Neuerkrankungen steigt.

Tipps für Sonnenschutz: Eigentlich sollte man das ganze Jahr über auf einen angemessenen Sonnenschutz achten. Doch besonders jetzt, wenn die Sonne stärker wird, ist es wichtig, sich zu schützen - mehr dazu in Sonnenschutz - es geht nicht ohne Sonnencreme (5.4.2018).

Hautkrebs ist längst keine Erkrankung mehr, die nur sehr wenige betrifft, sondern zieht mit anderen Krebsarten gleich, so der Geschäftsführer der Krebshilfe Steiermark, Christian Scherer: „Hautkrebs ist eine Art von Epidemie, in erster Linie was jetzt den hellen Hautkrebs betrifft, aber auch das maligne Melanom, der schwarze Hautkrebs, der nicht ganz so häufig ist, gehört zu den häufigsten Krebsarten überhaupt und ist vergleichbar mit dem Prostatakarzinom oder dem Brustkrebs der Frau.“

Regelmäßige Vorsorgeuntersuchungen ratsam

Auch die Anzahl der Neuerkrankungen zeigt deutlich, dass Hautkrebs nicht zu unterschätzen ist, so Scherer: „Wir haben, was den hellen Hautkrebs betrifft - auch weißer Hautkrebs genannt - etwa 4.500 Fälle in der Steiermark allein und was das sehr, sehr gefährliche maligne Melanom betrifft auch schon an die 900 Fälle in der Steiermark pro Jahr Neuerkrankungen.“

Während etwa sich verändernde Muttermale noch eher sichtbar sind, ist der weiße Hautkrebs oft weniger auffällig. Erika Richtig, Hautärztin im LKH Graz und Vorstandsmitglied der Krebshilfe, rät, vor allem wenn es in der Familie Fälle von Hautkrebs gibt, zur Vorsicht: „Wichtig in diesem Zusammenhang ist, dass man sich regelmäßig die Haut anschauen lässt und auch selber beobachtet, ob Muttermale neu kommen, ob sie wachsen, ob bestehende sich verändern, einen zackigen Rand bekommen.“

Wer empfindlich ist, sollte es auch mit dem Sonnenbad nicht übertreiben, so Richtig: „Man sagt so 50 Sonnenbäder im Jahr sind in Ordnung und dann hängt es natürlich auch davon ab: Ein Mensch mit einem sehr Hauttyp eins, der rothaarig ist, der wird nicht sehr lange in der Sonne sein, um einen Sonnenbrand zu bekommen.“ Ein Sonnenbrand bedeute immer eine Schädigung der Haut.

