Zwölfstundentag: Proteste und Stau am Montag

Die Gewerkschaft hält als Protest gegen den geplanten Zwölfstundentag am Montag Betriebsversammlungen ab. Pendler müssen sich auf massive Einschränkungen bei ÖBB, Postbus und Graz-Linien einstellen.

Nach der österreichweiten Demonstration gegen die von der Bundesregierung beabsichtigte neue Arbeitszeitregelung macht die Gewerkschaft am Montag weiter mobil - mehr dazu in Betriebsräte protestieren gegen Zwölfstundentag. Gegen den Zwölfstundentag wird es zahlreiche Betriebsversammlungen geben.

ÖBB-Versammlungen um 7:00 Uhr

Die ÖBB-Betriebsräte halten am Montag in der Früh österreichweit Betriebsversammlungen ab - in der Steiermark etwa in Graz, Selzthal und Fehring. „Wir werden um 7:00 Uhr die Betriebsversammlung abhalten. Es ist natürlich so, dass jeder Kollege, unabhängig davon, ob er eine Zugleistung hat oder nicht, das Recht hat, an der Betriebsversammlung teilzunehmen. Und ich gehe davon aus, dass das ein Großteil der Kolleginnen und Kollegen auch tun wird“, sagte Betriebsrat Gernot Acko.

Mit Ausfällen ist zu rechnen

„Die Realität wird sein, dass man so ungefähr zwei Stunden vor 7:00 Uhr damit rechnen muss, dass der eine oder andere Zug ausfallen wird“, so Acko. Die Betriebsversammlungen werden rund eineinhalb Stunden dauern - erst dann werden alle Lokführer wieder an ihren Arbeitsplatz zurückkehren, so Acko; er hoffe auf Verständnis und Solidarität der Pendler - das Paket der Bundesregierung in Sachen Arbeitszeit oder auch in Sachen Sozialversicherung würden ja eine Verschlechterung für alle bedeuten.

Postbusse: Schülerbusse nicht betroffen

Auch die Mitarbeiter beim Postbus werden an zwei Dienststellen über die geplanten Maßnahmen der Bundesregierung informiert, sagte Betriebsrat Josef Nigitsch. Wer mit einem Pendlerbus unterwegs ist, muss mit Ausfällen rechnen. Auf die Schüler werde man Rücksicht nehmen, so Josef Nigitsch, Schülerbusse werden nicht betroffen sein.

Holding-Graz: Versammlung ab 8:30 Uhr

In Graz treffen sich die Mitarbeiter der Holding-Graz am Montag um 8.30 Uhr zu einer Betriebsversammlung. Mit Aufällen von Bus udn Straßenbahn in zu rechnen. Die Leitung der Holding beriet Mittwochvormittag - Sprecher Gerald Pichler: „Dauern wird das Ganze bis etwa 11:30 Uhr, ab 11:30 Uhr fahren die Fahrzeuge wieder aus. Wir gehen davon aus, dass ab 12:30 Uhr ein geregelter Verkehr wieder läuft. Wir empfehlen einfach, früher zu fahren als sonst, das heißt, bis 7:45 Uhr umzusteigen.“

