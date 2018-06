Formel 1 Größen unterwegs in Grazer Bim

Am Wochenende ist es wieder soweit - in Spielberg findet der Formel 1-Grand Prix von Österreich statt. Einen Vorgeschmack gab es am Mittwoch in der Grazer Innenstadt - Max Verstappen und Daniel Ricciardo waren zu Gast.

Der nächste Stopp der Formel 1 ist der Große Preis von Österreich in Spielberg - mehr dazu in Größen der Formel 1 in der Steiermark sowie in Steirische Firmen für die Formel 1 und in „Dirty Air“ sorgt für Wirbel in der Formel 1. Vorab statteten die Red Bull-Piloten Graz einen Besuch ab und tauschten sogleich das Rennauto mit der Straßenbahn.

In der Bim vom Jakominiplatz zum Hauptplatz

Auf ungewohntem Terrain ging es mit der Straßenbahn durch die Grazer Innenstadt - während Max Verstappen pilotierte, saß sein Teamkollege neben ihm. „Ich war nervös, aber er fährt ganz okay - er fährt besser als - naja, das sag’ ich nicht - ich wollte gerade einen Fussballwitz machen“, scherzt Ricciardo. Wohl weil die Niederlande nicht bei der WM mitspielt - dafür gab es für die beiden einen weltmeisterlichen Empfang unter der berühmten Grazer Weikhard-Uhr.

ORF

Politiker und Journalisten versuchten noch einen begehrten Platz in der Straßenbahn zu ergattern. Ebenfalls mittendrin im Geschehen war der Red-Bull- Berater Helmut Marko. Auch ihn haben die Fahrkünste von Verstappen begeistert: „Er hat das sehr gut gemacht und er ist wirklich sanft angefahren, fast besser als der Profifahrer“, so Marko.

