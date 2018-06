Abschiedsgottesdienst für Superintendent Miklas

Der steirische Superintendent Hermann Miklas geht mit 31. August in Pension. Am Samstag wird in der Grazer Heilandskirche ein Abschiedsgottesdienst für ihn gefeiert. Miklas war 19 Jahre lang steirischer Superintendent.

Am 30. Mai 1999 wurde Hermann Miklas zum sechsten Superintendenten der Evangelischen Kirche in der Steiermark gewählt und im März 2011 wiedergewählt.

Rachl

Strukturwandel

Unter Miklas erfolgte ein großer Strukturwandel innerhalb der Diözese mit dem Umbau der Pfarrgemeinde-Strukturen. Zwölf Jahre lang war Miklas als Vorsitzender des ökumänischen Forums christlicher Kirchen auch maßgeblich am Aufbau des guten Klimas zwischen den Glaubensgemeinschaften in der Steiermark mit verantwortlich. Dafür wurde er vom Land Steiermark mit dem Goldenen Verdienstzeichen mit Stern ausgezeichnet - mehr dazu in Land ehrt Krautwaschl und Miklas.

Amtsentspflichtung und Altersgrenze

Miklas’ Amtszeit als Superintendent hätte eigentlich noch fünf Jahre gedauert. Der 65-Jährige hat jedoch heuer die Altersgrenze erreicht und geht mit 31. August in Pension. Aus diesem Grund findet am Samstag um 14:30 Uhr in der Grazer Heilandskirche ein Abschiedsgottesdienst statt. Im Zuge dieser Feier wird der Bischof der Evangelischen Kirche in Österreich, Michael Bünker, auch die sogenannte Amtsentpflichtung vornehmen.

Wolfgang Rehner folgt nach

Die Nachfolge von Hermann Miklas tritt dann am 1. September der gebürtige Rumäne Wolfgang Rehner an - mehr dazu in Wolfgang Rehner wird neuer Superintendent. Die Evangelische Diözese Steiermark besteht seit 1946 und hat rund 39.000 Mitglieder.

