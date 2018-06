Voller OP-Betrieb am LKH Graz ab Montag

Am Montag wird das LKH Graz wieder seinen vollen Operationsbetrieb aufnehmen, nachdem ein Patient am Donnerstag von einem defekten OP-Tisch gerutscht war. Das teilte die Kages am Samstag mit.

Am Donnerstag war der Patienten während einer Operation vom OP-Tisch gerutscht - mehr dazu in LKH Graz: Patient rutschte von defektem OP-Tisch. Der Mann blieb unverletzt, danach wurden die Operationssäle gesperrt, und es wurde mit der Suche nach der Ursache begonnen - mehr dazu in LKH: Eingeschränkter Betrieb nach OP-Tisch-Sturz .

Ursache noch nicht klar

Eine genaue Ursache konnte auch in Zusammenarbeit mit der Herstellefirma bisher nicht gefunden werden, hieß es am Samstag von der Kages weiter. Jetzt sollen Abläufe so geändert werden, dass für die Patienten und Mitarbeiter kein Risiko besteht.

Alle vorgemerkten Patienten werden behandelt

Alle Patienten, die ab Montag für Operationen an der Chirurgie des LKH Universitätsklinikums Graz vorgemerkt sind, werden wie vereinbart behandelt.

