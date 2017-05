Die weiße Pracht in den Alpen

Das Ausseerland feiert wieder die Blütenpracht der Narzisse: Mit dem Narzissenfest geht derzeit das berühmteste und schönste Blumenfest Österreichs über die Bühne. Höhepunkt ist der Bootskorso am Sonntag.

Je nach Höhenlage verwandelt sich die Region Ausseerland-Salzkammergut von Mitte Mai bis Mitte Juni in ein prachtvolles Blütenmeer. Genau dann veranstaltet das Ausserland das Narzissenfest - heuer bereits zum 58. Mal - mehr dazu in Narzissenfest: Von der Autoweihe zum Blumenfest. Auch heuer wieder überziehen hunderttausende der wild wachsenden Narzissen die Wiesen im Ausseerland - der Kälteeinbruch in den vergangen Wochen habe, so heißt es, keinen Schaden hinterlassen.

Eine Königin und zwei Prinzessinnen

Den Auftakt zum Narzissenfest machte am vergangenen Samstag die Wahl zur Narzissenkönigin: Das heurige Narzissenfest regiert die 22-jährige Steirerin Brigitte Maier gemeinsam mit ihren Prinzessinnen, der 25-jährigen Lisa Streußnig und der 18-jährigen Maria Benischek - mehr dazu in Königin Brigitte regiert das 58. Narzissenfest.

Ein Meer aus Dichter-Narzissen

Die im Ausseerland so häufig vorkommende Narzisse ist die sogenannte Dichter-Narzisse. Da die einmal gepflückte Blume mit der schneeweißen Blüte rasch verwelkt, beginnen die Steckarbeiten für die aufwendigen Motive erst in der Nacht davor - in wenigen Stunden pflücken dann rund tausend fleißige Mitarbeiter 100.000 Blüten und verwandeln damit Drahtgestelle in 26 duftend weiße Skulpturen - mehr dazu in 58. Narzissenfest: Blütenpracht und Kaiserwetter.

Die Figuren werden am Sonntag vor dem Bootskorso am Grundlsee in Bad Aussee ausgestellt, damit sich die Besucher länger ein Bild von den Kunstwerken machen können. Aufgrund der guten Wetterprognosen kann der Veranstalter, der 1983 zur Heimat- und Denkmalpflege im Ausseerland gegründete Narzissenfestverein, wieder mit bis zu 25.000 Gästen rechnen.

