Krainer-Begräbnis: Schwarzenegger soll kommen

Am Montag wird Alt-Landeshauptmann Josef Krainer in Graz-St. Veit zu Grabe getragen. Zum Begräbnis könnte sich der Schauspieler und Ex-Gouverneur von Kalifornien, Arnold Schwarzenegger, einfinden.

Montagnachmittag finden in der Pfarrkirche Graz-St. Veit die Begräbnisfeierlichkeiten für Josef Krainer statt. Seit Samstag liegt für den in der Vorwoche im 87. Lebensjahr Verstorbenen ein Kondolenzbuch zur Eintragung auf - mehr dazu in Krainer-Tod: Kondolenzbuch liegt auf. Das Requiem wird - auf Wunsch des Verstorbenen - vom ehemaligen Diözesanbischof Egon Kapellari zelebriert - mehr dazu in Bischof Kapellari leitet Begräbnis für Josef Krainer.

Aktive und ehemalige Landeshauptleute

Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer (ÖVP) wird auf Krainers Wunsch hin eine Trauerrede gehalten, wie auch der Verfassungsrechtler und Krainer-Freund Wolfgang Mantl und Vorarlbergs Alt-LH Martin Purtscher. Zahlreiche aktive und ehemalige Landeshauptleute werden Krainer die letzte Ehre erweisen, darunter seine Nachfolgerin Waltraud Klasnic, Südtirols Ex-LH Luis Durnwalder, dessen OÖ-Amtskollege Josef Ratzenböck sowie die Landeschefs von OÖ und NÖ, Josef Pühringer und Erwin Pröll.

APA/ Markus Leodolter

Enge Bekanntschaft mit Schwarzenegger

Und auch Arnold Schwarzenegger könnte zum Begräbnis des Altlandeshauptmannes kommen. Krainer war einst Gast bei dessen Hochzeit mit Maria Shriver am Kennedy-Sitz Hyannis Port. Und der frühere Gouverneur hatte sich in den 1990er-Jahren bei Landtagswahlkämpfen für Krainer stark gemacht.

Schwarzenegger war erst Anfang Dezember in der Steiermark gewesen, um an der Seelenmesse für seinen verstorbenen väterlichen Freund und Mentor, Alfred Gerstl teilzunehmen - mehr dazu in Schwarzenegger bei Gerstl-Verabschiedung. Nun muss er von einem weiteren Freund aus der Steiermark Abschied nehmen.

Videowand vor der Kirche

Es wird mit viel Prominenz und mit einem sehr großen Andrang beim Begräbnis gerechnet. In der auf einem Hang gelegenen Pfarrkirche St. Veit im nordöstlichen Stadtbezirk Andritz gibt es rund 300 Sitzplätze und etwa noch einmal so viele Stehplätze. Die Verabschiedung in der Kirche mit der Heiligen Messe um 14.30 Uhr soll im engeren Kreis erfolgen. Außerhalb der Kirche wird eine Videowand aufgestellt.

Einladungen gingen auch ins Ausland

Die Bundes-ÖVP wird beim Begräbnis durch Vizekanzler Reinhold Mitterlehner vertreten sein. Dem Vernehmen nach dürfte auch der frühere steirische SPÖ-Chef und LHStv. Peter Schachner-Blazizek - Krainers politischer Mitbewerber in den 1990ern - zum Begräbnis kommen. Vonseiten der SPÖ werden LHStv. Michael Schickhofer sowie die Landesrätin Doris Kampus und Ursula Lackner erwartet.

Einladungen zum Begräbnis und zur Trauerfeier seien auch an die späteren Präsidenten bzw. Regierungschefs Kroatiens und Sloweniens, Stipe Mesic und Lojze Peterle, ergangen, für deren Unabhängigkeitsbestrebungen von Jugoslawien sich Krainer engagiert hatte. Auch Politiker aus Deutschland könnten sich am Montag in der Pfarrkirche St. Veit einfinden.