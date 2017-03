Special Olympics: Schladming ist bereit

Am Samstag werden in Schladming die Special Olympics-Welt-Winterspiele feierlich eröffnet. Die Vorbereitungen für die große Eröffnungszeremonie sind großteils abgeschlossen - Schladming ist bereit.

Noch wird im Planai-Zielstadion gehämmert und gesägt, Soundchecks werden durchgeführt - die Vorbereitungsarbeiten laufen aber nach Plan, sagt Jürgen Winter, der Präsident von Special Olympics Austria: „Wir sind auf dem Weg, dass alles fertig wird, und ich bin überzeugt davon, dass jeder weiß, was zu tun ist. Mit der Professionalität der letzten Wochen wird es auch in den letzten Stunden funktionieren, so dass wir am Samstag um 18.50 Uhr gut starten können.“ - mehr dazu auch in Eröffnung mit Ballett und Helene Fischer.

Ganz besonders fiebert Maria Naber der Eröffnungszeremonie entgegen: Sie wird mit der Dance Company als Solotänzerin ihren ganz großen Auftritt haben. Ihre Vorfreude ist bereits riesig: „Meine Familie kommt, Mitschüler kommen, und ich freu mich über alles“.

Pisten und Loipen im rennfertigen Zustand

In der benachbarten Ramsau werden die Langlauf- sowie die Schneeschuhbewerbe durchgeführt. Auch wenn die frühlingshaften Temperaturen den Loipen derzeit ordentlich zusetzen, so präsentieren sich diese doch in rennfertigem Zustand: „Wir sind fertig, wir haben aufgrund des frühlingshaften Wetters noch einmal alles neu präpariert, und so könnten wir sofort starten“, sagt Stefan Scholz, Rennleiter Ski Nordisch. Ein erstes Kennenlernen der Athleten mit den Loipen in der Ramsau gab es bereits.

Die Alpinskifahrer sowie die Snowboarder kämpfen in Schladming-Rohrmoos um Medaillen. Trotz des Warmwettereinbruchs ist man auch hier gerüstet: „Auf diesen drei Pisten haben wir 70, 80 Leute plus die Freiwilligen, und wir werden das sicher schaffen“, sagt Ernst Reinthaler, Rennleiter Ski Alpin und Snowboarding.

Fast 3.000 Athleten

Die Special Olympics-Welt-Winterspiele 2017 in Graz, Schladming und Ramsau bringen rund 2.700 Athleten, 1.100 Trainer und etwa 5.000 Familienmitglieder in die Steiermark. Rund 3.000 freiwillige Helfer, 1.200 Ehrengäste und 800 Medienvertreter werden erwartet. Bei rund 1.000 Siegerehrungen werden 4.650 Medaillen - je 1.550 in Gold, Silber und Bronze - vergeben - mehr dazu in Special Olympics: Auftakt mit Lebkuchenherzen.

