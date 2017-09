Sex-Performance zur herbst-Eröffnung

Der 50. steirischer herbst ist Freitagabend mit einer Performance der Dänin Mette Ingvartsen eröffnet worden. „to come (extended)“ zeigte mit Tänzern in Ganzkörperanzügen die Absurdität der sexualisierten Gesellschaft auf.

Zu sehen waren 15 Tänzerinnen und Tänzer, von denen nicht einmal die Gesichter zu erkennen warn, wie sie sich in Sex-Stellungen brachten - langsam und unaufgeregt, in Pärchen oder Gruppen, 30 Minuten lang, ohne einen einzigen Ton.

Nackte Tatsachen nach Verhüllung

Danach zogen die Männer und Frauen zogen ihre blauen Anzüge aus, dafür weiße Socken und Turnschuhe an. Ansonsten blieben sie splitterfasernackt und stellten sich in Gruppen wie Skulpturen auf. Im dritten Teil tanzten sie bunt gemischt minutenlang zu Benny Goodmanns „Sing, Sing, Sing“ im Lindy Hop - nach wie vor nackt.

50 Jahre musikprotokoll Auch das musikprotokoll, das Festival für neue Musik im steirischen herbst, ist 50 Jahre alt.

Erzeugung von Freude

Der Gesellschaftstanz am Ende der Performance ist eine Weiterentwicklung von „to come“ und sollte ebenfalls Lust mitbringen, schilderte Mette Ingvartsen in einem Interview im Begleitkatalog zum 50. steirischen herbst. Es sei ein Tanz, der Kapazität zur Erzeugung von Freude habe - und zwar nicht nur für die Tänzer, sondern auch für den Zuschauer. Wahrlich klatschte das Publikum am Ende mit und verabschiedete die Tänzer und Tänzerinnen, unter denen sich auch Ingvartsen selbst befand.

Abschluss mit „Buffet der Lüste“

Danach wurde eine etwa 15 Meter lange Tafel voller Köstlichkeiten hereingeschoben, die zu einem „Buffet der Lüste“ lud. Dieses wurde ebenfalls von der Dänin konzipiert und bildete mit Elektro-Brass von „Die Vögel“ einen genussvollen Abschluss.

Standortbestimmung im Jubiläumsjahr

„Where are we now?“ ist das Leitmotiv des 50. herbsts - mehr dazu in Jelinek und Jubiläum - der steirische herbst 2017 -, der mit der Rede der scheidenden Langzeit-Intendantin Veronica Kaup-Hasler am Freitag eröffnet wurde - mehr dazu in 50. steirischer herbst: Kaup-Haslers Abschied und bis 15. Oktober dauert.

