Prozess gegen Arzt: Harte Kritik nach Freispruch

Nach dem Freispruch für einen Arzt am Freitag in Graz kommt nun scharfe Kritik vom Verein Autonomer Frauenhäuser. Der Oststeirer musste sich vor Gericht verantworten, weil er seine vier Kinder jahrelang gequält haben soll.

Die Kinder sagten am Freitag vor Gericht aus und belasteten den Mediziner dabei schwer. Der Richter schenkte ihren Aussagen aber wenig Glauben und sprach den Angeklagten frei; der Freispruch ist aber noch nicht rechtskräftig - mehr dazu in Prozess wegen Misshandlung: Freispruch für Arzt und in Arzt vor Gericht: „Das ist kein Mensch“.

Von Seiten des Gerichtes hieß es am Samstag zu dem Urteil, dass eine strafrechtlich relevante Handlung nicht gegeben gewesen sei, denn in diesem Fall hätte nachgewisen werden müssen, dass die psychischen Leiden der Kinder in direktem Zusammenhang mit der Tathandlung stehen, und dafür gebe es eben keine Beweise.

„Schritt in die juristische Steinzeit“

Der Verein Autonome Frauenhäuser in Österreich betreut jährlich mehr als 3.000 Frauen und Kinder, die vor häuslicher Gewalt flüchten müssen. Die Geschäftsführerin des Vereins, Maria Rösslhumer, zeigt sich entsetzt über den richterlichen Freispruch und bezeichnet die Entscheidung als Schritt in die juristische Steinzeit; das Urteil sei ein sehr schlechtes Signal an all jene, die Opfer familiärer Gewalt sind und Anzeige erstatten wollen.

Maria Rösslhumer befürchtet, dass viele Betroffene durch dieses Urteil eingeschüchtert werden könnten: „Es ist ohnehin schon so ein großer Schritt, eine Anzeige gegen den eigenen Mann oder Vater zu machen, und dann passiert so etwas. Natürlich ist das eine Angst, dass einem das selber auch passieren könnte, daher werden sich wahrscheinlich immer mehr Betroffene fragen, ob das überhaupt Sinn macht, eine Anzeige zu erstatten. Wir ermutigen natürlich die Betroffenen, eine Anzeige zu machen, aber es ist schwierig, wenn dann so ein Urteil passiert.“

Staatsanwaltschaft entscheidet am Montag

Der Freispruch ist noch nicht rechtskräftig, weil die Staatsanwaltschaft nach dem Prozess keine Erklärung abgab - erst am Montag soll entschieden werden, ob Berufung oder Nichtigkeitsbeschwerde eingelegt wird; sollte die Staatsanwaltschaft auf Rechtsmittel verzichten, wäre der Freispruch nächste Woche rechtskräftig.

Freispruch: Keine Rechtsgrundlage für Berufsverbot

Der oststeirische Arzt selbst darf derzeit seinen Beruf nicht ausüben - das Land hat ein Berufsverbot verhängt - mehr dazu in Oststeirischer Arzt von Ärzteliste gestrichen (8.9.2017). Sollte der Freispruch aber rechtskräftig werden, ist dem Land die Rechtsgrundlage für dieses Berufsverbot entzogen, und der Arzt dürfte dann seinen Beruf wieder ausüben.

Seine Arztpraxis ist derzeit geschlossen und von der Kasse neu ausgeschrieben. Wird das Berufsverbot gegen den Arzt im Falle eines rechtskräftigen Freispruchs wieder aufgehoben, könnte er sich theoretisch auch wieder um seine Praxis bewerben. Von der Ärztekammer Steiemark heißt es dazu: Priorität sei es, die Versorgungssicherheit für die Patienten in dem Ort und auch die Rechtssicherheit für alle Beteiligten so rasch wie möglich wieder herzustellen.