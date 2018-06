Olympia-Machbarkeitssstudie: PK im Livestream

Lange ist auf sie gewartet worden, Donnerstag ist es so weit: Die Machbarkeitsstudie zur steirischen Olympiabewerbung wird zu Mittag in Graz präsentiert - und steiermark.ORF.at bietet einen Livestream von der Präsentation.

Ende Oktober 2019 werden die Olympischen Winterspiele 2026 vergeben. Das Projekt Graz-Schladming-Styria arbeitete an der Machbarkeitsstudie für Olympia 2026, die am Donnerstag in Graz präsentiert wird. Schon im Vorfeld gab es einige positive Stimmen - mehr dazu in Olympia: Samaranch junior bestärkt Graz, in Olympische Spiele: Schröcksnadel ist dafür, in Olympia 2026: Grazer Gemeinderat für Bewerbung, in Olympia 2026: Land bekennt sich zur „Idee“ und in ÖOC unterstützt Grazer Olympiabewerbung.

Grafik: APA/ORF.at; Quelle: APA

Das ist eine erste Skizze, wie die Olympischen Spiele in der Steiermark aussehen könnten - mehr dazu in Betreiber sehen Chance für steirische Olympia (19.2.2018), in Olympia 2026: Kosten, Nutzen und Kalkulationen (24.1.2018) und in Olympia 2026: Eishalle sorgt für Kopfzerbrechen (1.2.2018).

Beginn 12.00 Uhr

Am Donnerstag um 12.00 Uhr wird nun in Graz die Machbarkeitsstudie präsentiert. Sie wurde von der Winterspiele Graz 2026 GmbH in Auftrag gegeben. Mitgearbeitet haben daran Campus 02, Joanneum Research und die TU Graz sowie weitere Experten aus Wirtschaft, Sport- und Eventmanagement. Präsentiert wird die Studie von Graz 2026-Geschäftsführer Markus Pichler und ÖOC-Präsident Peter Mennel.

