Formel 1: Biertische und 100.000 Paar Würstel

100.000 Paar Würstel, 200.000 Flaschen Mineralwasser, tonnenweise Fleisch und 400 Biertischgarnituren - die Großlieferung für das Formel-1-Wochenende im steirischen Spielberg steht bereits in den Startlöchern.

Bis Sonntag nach dem Rennen werden die Gäste von der Firma Transgourmet versorgt, die nicht nur Essbares, sondern auch Bierdurchlaufkühler und Kühlschränke zur Verfügung stellt.

Auch für Teams und Gastronomen

Der Gastronomie-Großhandel sorgt nicht nur für die Verköstigung an der Rennstrecke, er ist auch beim Jubiläums-Grand-Prix in Spielberg wieder Einkaufsstätte für die Formel 1-Teams, die Caterer sowie die Gastronomen aus der Region, die die zahlreichen Events abwickeln und Besucher beherbergen. Neben Speisen und Getränken wird auch das nötige Equipment geliefert: 400 Biertischgarnituren, vier Durst-Inseln, 40 Bierdurchlaufkühler für Fassbiere und mehr als 60 Getränkekühlschränke sind in Verwendung.

170.000 Besucher erwartet

Um die erwartete Besucherschar zu versorgen - der Veranstalter Red Bull geht von 170.000 Besuchern aus - wurde bereits vor dem Rennwochenende ein Großteil des Essens angeliefert: Neben 100.000 Paar Frankfurtern, mehreren Tonnen Fleisch und 370.000 alkoholfreien Getränken sind es auch mehr als 100.000 Portionen Senf und Ketchup. 35 Mitarbeiter der Firma werden rund um die Uhr im Einsatz sein, um eine reibungslose Versorgung zu gewährleisten.

Der Ansturm auf das Murtal war schon am GFreitag zum Auftakt des Formel 1-Wochenendes beeindruckend. Es hatte ganz den Anschein: Die Formel 1-Euphorie ist zurück in Österreich.

ORF-Steiermark-Reporter Christian Prates berichtet am Freitag von der sehr guten Stimmung am Red Bull-Ring in Spielberg.

Touristiker freuen sich

Der Tourismus in der Region freut sich über volle Auslastung. Man spüre den Tourismus bis Graz, wo am vergangenen Mittwoch die Größen des Sports in der Grazer Innenstadt bewunderten - mehr dazu in Formel 1 in Spielberg: Tourismus bis Graz, in Formel 1-Größen unterwegs in Graz,in Größen der Formel 1 in der Steiermark sowie in Steirische Firmen für die Formel 1 und in „Dirty Air“ sorgt für Wirbel in der Formel 1.

Hamilton im ersten Training vor Bottas

WM-Leader Lewis Hamilton hat am Freitag im ersten Freien Training für den Formel-1-Grand-Prix von Österreich die Bestzeit erzielt. Der Brite war in Spielberg 0,127 Sekunden schneller als sein Mercedes-Teamkollege Valtteri Bottas. Dahinter landete Red-Bull-Pilot Max Verstappen, der Niederländer lag 0,233 hinter Hamilton. Vierter war Ferrari-Star Sebastian Vettel (+0,341) - mehr dazu in sport.ORF.at.

