Wieder Pensionistin in Graz brutal überfallen

Am Montag ist in Graz wieder eine Pensionistin brutal überfallen worden. Ein Unbekannter schlug der 84-Jährigen mit der Faust ins Gesicht und raubte ihr Halskette und Ring. Es ist bereits der vierte derartige Überfall in den letzten Tagen.

Personen, die zum Tatzeitpunkt in der Hauseggerstraße verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden ersucht, sich mit dem Journaldienst des Kriminalreferates unter 059133/65 3333 in Verbindung zu setzen - Hinweise werden aber auch in jeder Polizeiinspektion entgegengenommen

Die 84-Jährige kam gegen Mittag in ihr Wohnhaus in der Hauseggerstraße und wollte gerade ihren Briefkasten öffnen, als ihr ein unbekannter Täter mit der Faust ins Gesicht schlug.

Mit der Faust ins Gesicht geschlagen

Die 84-Jährige verlor kurz das Bewusstsein; als sie wieder zu sich kam, ging sie in ihre Wohnung, wo sie dann bemerkte, dass ihre beiden Halsketten und ein Ring verschwunden waren. Eine der beiden Halsketten wurde wenig später von der Polizei im Eingangsbereich des Hauses beschädigt gefunden. Die 84-Jährige konnte keine Täterbeschreibung abgeben; sie wurde mit einer schweren Gesichtsverletzung in das UKH Graz eingeliefert.

Vierter Überfall innerhalb weniger Tage

Es handelt sich bereits um den vierten derartigen Überfall in den letzten Tagen: Am vergangenen Samstag wurde eine 71-Jährige brutal beraubt - mehr dazu in Wieder Pensionistin in Graz brutal beraubt (8.7.2017) -, am Donnerstag war eine 76-jährige Frau am Heimweg vom Einkaufen überfallen und schwer verletzt worden - mehr dazu in Pensionistin brutal überfallen (7.7.2017) -, und am Freitag vor einer Woche hatten Passanten eine 82-jährige Frau mit lebensgefährlichen Kopfverletzungen bewusstlos neben der Fahrbahn im Süden von Graz entdeckt - mehr dazu in Pensionistin nach Überfall in Lebensgefahr (4.7.2017).

Polizei verstärkt Fahndung

Die Polizei verstärkt nun die Fahndung: Wie es heißt, wurden sämtliche Kräfte sensibilisiert und angewiesen, verdächtige Personen genauestens zu kontrollieren, zudem wurden Spezialeinheiten des Landeskriminalamtes und weitere Zivilkräfte in Graz konzentriert. Die Polizei rät älteren Personen, Schmuck verdeckt zu tragen und bei verdächtigen Wahrnehmungen sofort den Notruf 133 zu wählen. Um richtig reagieren zu können, bietet die Plattform „Aktiv präventiv“ auch Kurse an, in denen Möglichkeiten gezeigt werden, wie sich vor allem ältere Menschen vor Verbrechern schützen können - mehr dazu in Schutz vor Überfällen: Plattform hilft Senioren.

