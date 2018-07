Formel 1: Spaß für Legenden und Fans

Am Samstag gab es beim Formel 1-Wochenende in Spielberg das große Rennen der Legenden. am Sopnntag ebenfall die Legenden-Parade. Bei den Fans ging ohne Selfies mit den Formel 1-Größen nichts.

Ein Wiedersehen mit österreichischen und internationalen Motorsport-Idolen gab es am Samstag auf dem Red Bull Ring in Spielberg.

Thema DRM

Heuer wurden die Besucher in ein ganz besonderes Kapitel der Motorsportgeschichte zurückversetzt: Der Vorgänger der heutigen DTM, die „Deutsche Rennsport-Meisterschaft“ (DRM), wurde von spektakulären Autos geprägt.

„Striezel“ Stuck und viele andere Legenden

Als einer der prominentesten Vertreter dieser Zeit war der Meister aus dem ersten Jahr der DRM (1972), Joachim „Striezel“ Stuck, zu Gast. Er ging mit seinem Porsche 956 an den Start. Mit dabei waren unter anderen auch Gerhard Berger, Niki Lauda und Bernie Ecclestone waren ebenso zu sehen wie Franz Klammer und Matthias Lauda.

Gerhard Berger sprach im Interview, das ORF- Steiermark-Reporter Christian Prates mit ihm im Fahrerlager geführt hat, über ein spannendes Duell der Lauda-Generationen ...

Spaß auf dem Campingplatz

Unterdessen richteten sich die Formel 1-Fans rund um den Ring beim Camping gemütlich ein. Vor allem die Fans aus den Niederlanden, rund 18.000 an der Zahl, haben auf dem Campingplatz soetwas wie eine eigenen kleine Stadt errichtet.

Aber, egal woher sie kommen, für die Fans ist es wichtig, den Fahrern möglichst nahe zu kommen - am liebsten per Selfie, das hat ORF Steiermark-Reporter Rainer Liebich von den Fans bestätigt bekommen.

Strafe für Vettel

Sportlich verliert Ferrari-Pilot Sebastian Vettel in der Startaufstellung für den Großen Preis von Österreich in Spielberg am Sonntag drei Plätze. Er wird wegen einer „unnötigen Behinderung“ nach hinten gereiht - mehr dazu in Formel 1: Strafe gegen Vettel in Spielberg und in sport.ORF.at.

Bernie Ecclestone, den ORF-Steiermark Reporter Rainer Liebich am Sonntag im Fahrerlager getroffen und interviewt hat, meinte, Sebastian Vettel müsse im Rennen doch kämpfen ...

Würstel, Fleisch und Mineralwasser

Die Gastronomie und die Touristiker der Steiermark profitieren rund um das Formel 1-Wochenende: Um die erwartete Besucherschar zu versorgen - der Veranstalter Red Bull geht von 170.000 Besuchern aus - wurde bereits vor dem Rennwochenende ein Großteil des Essens angeliefert - mehr dazu in Biertische und 100.000 Paar Würstel. Und iohen die steirische Wirtschaft geht in der Formel 1 nichts - mehr dazu in Formel 1 ist Motor für steirische Betriebe.

Touristiker freuen sich

Der Tourismus in der Region freut sich über volle Auslastung. Man spüre den Tourismus bis Graz, wo am vergangenen Mittwoch die Größen des Sports in der Grazer Innenstadt bewunderten - mehr dazu in Formel 1 in Spielberg: Tourismus bis Graz, in Formel 1-Größen unterwegs in Graz,in Größen der Formel 1 in der Steiermark sowie in Steirische Firmen für die Formel 1 und in „Dirty Air“ sorgt für Wirbel in der Formel 1.

