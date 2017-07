Erneuter Raubüberfall: Zwei Verdächtige in Haft

Am Mittwochnachmittag ist es im Grazer Bezirk Jakomini zu einem Raubüberfall auf eine ältere Frau gekommen; zwei Verdächtige befinden sich in Haft. Auch in den vergangenen Tagen wurden in Graz vier Pensionistinnen überfallen.

Gegen 15.30 Uhr war die zwischen 68 und 69 Jahre alte Frau im Bereich der Neuholdaugasse/Hüttenbrennergasse überfallen und bisher unbestimmten Grades verletzt worden. Am Mittwochabend befand sie sich noch in ärztlicher Behandlung; umgehend seien von der Polizei umfangreiche Fahndungsmaßnahmen eingeleitet worden.

Zwei Tatverdächtige gefasst

Schließlich wurden laut Madeleine Heinrich von der Landespolizeidirektion Steiermark zwei Tatverdächtige gefasst, die bereits am späten Mittwochnachmittag überprüft wurden.

Die Ermittlungen laufen - bis zuletzt blieb dabei offen, ob die Verdächtigen auch etwas mit den weiteren Überfällen auf Pensionistinnen in Graz zu tun haben könnten, bei denen die Polizei von einer Serientat ausgeht - mehr dazu in Überfallserie: Polizei weitet Fahndung aus (12.7.2017).

Vage Täterbeschreibungen

Ob es sich bei der Überfallserie um einen oder mehreren Täter handelt, was bisher ebenfalls unklar. Die Täterbeschreibungen seien sehr vage und stammten nicht von den Opfern, sondern von Personen, die in einem der Fälle eine Person flüchten sahen.

