Graz: Bereits sechste Pensionistin brutal beraubt

Die Serie von brutalen Raubüberfällen auf Pensionistinnen in Graz geht weiter: Am Donnerstag wurde wieder eine Frau niedergeschlagen und ausgeraubt - es ist bereits der sechste Fall innerhalb von zwei Wochen.

Die 84-Jährige wurde am Donnerstag gegen 15.45 Uhr im Stiegenhaus eines Mehrparteienhauses in der Herbersteingasse von einer Nachbarin auf dem Boden liegend und stark benommen gefunden - die Frau wurde mit Verdacht auf Gehirnerschütterung in das UKH Graz eingeliefert.

Die Pensionistin hatte keinerlei Erinnerungen an den Vorfall - sie konnte der Polizei lediglich angeben, dass offenbar ihre Geldbörse aus ihrer Handtasche verschwunden sei; auch die Befragung von Anrainern ergab keine Hinweise auf die Täterschaft. Der Überfall weist Parallelen zu den anderen fünf Raubüberfällen auf Grazer Pensionistinnen auf, weshalb die Polizei auch von ein- und demselben Täter ausgeht.

Fahndungsfotos veröffentlicht

Nach dem fünften Raubüberfall wurden am Mittwoch mehrere Tatverdächtige überprüft, allerdings wieder freigelassen; im Anschluss veröffentlichte die Polizei Fahndungsfotos neuer Verdächtiger - mehr dazu in Überfallserie: Fahndungsfotos veröffentlicht.

LPD

Die beiden Männer stehen laut Polizei unter „dringendem Verdacht“, für die brutalen Überfälle auf Pensionistinnen verantwortlich zu sein. Die Fotos stammen aus der Videoüberwachung der Grazer Straßenbahnen; die Männer haben dunkle Haare, sind geschätzt zwischen 25 und 30 Jahre alt - mehr war bis zuletzt nicht bekannt.

Sechs Überfälle mit Parallelen

Am Montag hatte ein Unbekannter einer 84-Jährigen mit der Faust ins Gesicht geschlagen - mehr dazu in Wieder Pensionistin in Graz brutal überfallen. Am Samstag wurde eine 71-Jährige brutal beraubt - mehr dazu in Wieder Pensionistin in Graz brutal beraubt (8.7.2017) -, am Donnerstag war eine 76-jährige Frau auf dem Heimweg vom Einkaufen überfallen und schwer verletzt worden - mehr dazu in Pensionistin brutal überfallen (7.7.2017) - und am Freitag vor einer Woche hatten Passanten eine 82-jährige Frau mit lebensgefährlichen Kopfverletzungen bewusstlos neben der Fahrbahn im Süden von Graz entdeckt - mehr dazu in Pensionistin nach Überfall in Lebensgefahr (4.7.2017).

Alle sechs Raubüberfälle weisen Parallelen auf, weshalb die Polizei auch von ein- und demselben Einzeltäter ausgeht. Die Fahndung wurde indes weiter ausgeweitet - mehr dazu in Überfallserie: Polizei weitet Fahndung aus (12.7.2017). So werden alle Schmuckankaufsstellen in Graz kontaktiert und ersucht, sich bei verdächtigen Ankäufen bei der Polizei zu melden. Zusätzlich zu den 30 extra abgestellten Polizisten der Ordnungswache und Fahrradpolizisten sind seit Donnerstag auch Fahndungsexperten des Landeskriminalamts sowie Diensthundeführer mit der Tätersuche beschäftigt.

Polizei rät, Schmuck verdeckt zu tragen

Älteren Personen rät die Polizei, Schmuck verdeckt zu tragen und verdächtige Wahrnehmungen sofort über den Notruf der Polizei 133 mitzuteilen. Um richtig reagieren zu können, bietet die Plattform „Aktiv präventiv“ auch Kurse an, in denen Möglichkeiten gezeigt werden, wie sich vor allem ältere Menschen vor Verbrechern schützen können - mehr dazu in Schutz vor Überfällen: Plattform hilft Senioren.

Link: